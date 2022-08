VÍDEO: Angélica flagra Xuxa no meio do mato fazendo ‘cocô vegano’

Angélica flagrou Xuxa em um “momento indiscreto” nesta sexta (26). As apresentadoras estão gravando uma série no Acre e decidiram fazer uma brincadeira. A mãe de Sasha se abaixou no meio do mato para fingir fazer as próprias necessidades quando a amiga chegou. “Cocô vegano”, brincou.

“Meu Deus, o que é isso, amiga?”, questionou Angélica assim que avistou Xuxa abaixada na grama. “Ai, larga do meu pé, bicho”, disparou a eterna rainha dos baixinhos. “É que você sumiu”, justificou a mulher de Luciano Huck. “Estou descarregando as coisas veganas”, disse Xuxa.

Rindo, Angélica emendou uma piada: “Cocô vegano, ai meu Deus, é tudo vegano”. Na legenda do vídeo compartilhado pela mãe de Sasha no Instagram, ela ironizou: “Privacidade nenhuma, mas amizade sempre em primeiro lugar”.

O público se divertiu com as apresentadoras. Junno Andrade, namorado de Xuxa, riu e acrescentou: “Te amo”. “Essas duas juntas… É só energia boa e muita risada”, concordou Tatiana Maranhão. “Cocô vegano! Vocês são demais”, soltou Rick Velloso, rindo também.

“Eu tô morta com essa saga… Tudo é vegano”, escreveu Lutch Rocha. “Não pode nem cagar em paz”, riu Túlio Jônatas. “Essa energia de vocês me fez lembrar Hebe [Camargo, 1929-2012] e Nair Bello [1931-2007]. Estou amando! Falta a Eliana para formar o trio de amigas amadas”, comparou Jean Gonsales.

Veja o vídeo do “flagra” abaixo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Shuxa (@xuxameneghel)

Série

Eliana foi convidada a participar da série com Angélica e Xuxa, mas precisou recusar o convite por causa da agenda apertada. A apresentadora é a única, entre as três, que mantém um programa semanal na TV aberta, que é transmitido aos domingos no SBT, além de ter conteúdos na Netflix.

A série Tarã será lançada em 2023 pela plataforma de streaming Disney+ e será baseada em uma lenda de um povo da Floresta Amazônica. O roteiro é assinado por Morgana Kretzmann e Bárbara Velloso, e a assessoria é da indígena Renata Tupinambá.

Dirigido por Marco Dutra e Juliana Rojas, a série é uma criação de Anna Lee, e tem nomes de peso no elenco, como Ywyzar Guajajara, Lana Guelero, Igor Pedroso, Bukassa Kabengele, Pedro Goifman, Bruno Garcia, Fafá de Belém e Gleici Damasceno.