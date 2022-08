Vídeo: caminhão perde o freio e desce desgovernado em ladeira de Cruzeiro do Sul

No início da tarde desta terça-feira (16), um caminhão acabou perdendo os freios no momento em que subia uma ladeira na Avenida Lauro Muller, em Cruzeiro do Sul.

Uma câmera de segurança acabou registrando o momento em que o veículo desce de ré e outros condutores que ali trafegavam se desviam dele. Um automóvel acabou

colidindo contra o caminhão.

Ninquém ficou ferido, apenas danos materiais. Uma equipe do policiamento de trânsito foi acionada e esteve no local realizando os procedimentos cabíveis ao caso. Confira: