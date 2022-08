Um acidente de trânsito foi registrado no início da tarde deste sábado (27), na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Cruzeiro do Sul (AC), próximo à Catedral Nossa Senhora da Glória.

De acordo com informações preliminares, um veículo de marca VW, Gol tombou na rotatória da via.

A equipe do Juruá em Tempo entrou em contato com a Polícia Militar, que ainda está realizando o registro da ocorrência.

O motorista do Gol informou que ao realizar o cruzamento foi atingido violentamente pela Tucson.