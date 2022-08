Vídeo de Anitta em balada após prêmio no VMA viraliza: ‘Desnorteada’

Um vídeo de Anitta, de 29 anos, na balada em que comemorou o prêmio no VMA (MTV Video Music Awards), na categoria “Melhor Clipe Latino” com o hit “Envolver”, anteontem, viralizou nas redes sociais.

Nas imagens, a cantora aparece segurando um copo e, em um momento, fica paralisada e faz uma expressão engraçada com o rosto.

No Twitter, muitos fãs brincaram com o momento inusitado da cantora. “Queria estar em situação de Anitta no momento: bêbada, torta de gostosa, rica e premiada”, brincou uma usuária da rede social.

“Se até a Anitta trava no meio da balada quem sou eu na fila do pão para não fazer igual?”, questionou outro. “Anitta reiniciando no meio da balada”, analisou mais um.

“Eu depois de quatro latinhas fico assim”, afirmou um fã. “Mande notícias do mundo de lá .. Diz quem fica”, escreveu um usuário do Twitter, que fez referência a abertura da novela “Senhora do Destino”. “Jurei que era a estátua dela”, brincou outro. “Aquele momento que bate tudo de uma vez e você precisa se concentrar para não morrer”, disse mais um.

Whindersson Nunes também entrou na brincadeira e comentou: “É assim que sua estátua fica no Madame Tussauds quando o museu fecha”, escreveu.

Em uma publicação na mesma rede social, ela confirmou que ficou desorientada após a premiação pois não acreditava que venceria na categoria que concorria.

“Eu juro por Deus que me pegou de surpresa. Eu tinha inclusive dito que ia do prêmio para casa dormir. Fiquei tão desnorteada que estou aqui bêbada acordada até agora”, disse Anitta.

A cantora comemorou a vitória em uma balada nos EUA ao lado do namorado, Murda Beatz, da empresária Carina Liberato, do maquiador Hector Espinal e de J Balvin.

Para a curtição, ela usou um espartilho preto da Versace avaliado em R$ 11.800. A peça foi coberta por um top de fios brilhantes também da marca italiana.