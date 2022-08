Vídeo: homem é preso por suspeita de matar gatos e cães para comer

Cenário insalubre

Uma equipe da GCM foi até a casa do suspeito e encontrou um cenário insalubre, com vários restos mortais de animais domésticos, além de carne fresca escorrendo e em uma panela, sobre um fogão improvisado. Havia inclusive um crânio de um cachorro no local.

Segundo a Guarda Civil, um dos restos mortais seria da cachorrinha desaparecida da vizinha. O suspeito foi encaminhado para uma delegacia da Polícia Civil.

De acordo com o comandante Weber Junior, o suspeito mora sozinho, não tem antecedentes criminais e aparenta ter algum transtorno mental. A identidade dele não foi divulgada.