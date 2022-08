VÍDEO: ladrão esquece mochila aberta e dinheiro roubado de supermercado voa durante fuga

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime ocorreu por volta das 18h30. Em imagens do circuito de segurança, obtidas pela Rádio Caçula, é possível ver o homem chegando em uma motocicleta. Ele estaciona e entra no estabelecimento.

No local, ele ameaçou os funcionários com uma faca e pegou todo o dinheiro que estava nos caixas, conforme a Polícia Civil. Toda a ação durou aproximadamente 1 minuto.