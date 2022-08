Vídeo: mãe de aluno agride diretora de escola com chineladas no rosto

A mãe de um aluno do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Jardim Primavera é suspeita de agredir a diretora da instituição com chineladas no rosto, na capital goiana, nesta segunda-feira (29/8). Ambas prestaram depoimento na Polícia Civil sobre o caso.

Um vídeo registrou a situação. Veja:

De acordo com a diretora do CMEI, que preferiu não se identificar, contrariando o protocolo sanitário contra Covid-19 da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia (SME), a mãe do menino, de 3 anos, não quis levá-lo de volta para casa depois de uma auxiliar de atividades educativas constatar que a criança estava com febre. A orientação da diretora foi para que a criança não permanecesse na escola.

No entanto, a mãe do aluno teria insistido para que o menino ficasse na creche, o que não foi aceito pela diretora.