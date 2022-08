O Corpo de Bombeiros foi acionado, na manhã desta quarta-feira (10/8), para resgatar uma onça parda que foi encontrada no quintal de um residência em Indiara (GO), a 103 km da capital goiana.

O animal chegou a correr pela calçada da rua, e os bombeiros aguardam a chegada de técnicos do Ibama para auxiliar o resgate com o uso de dardos anestésicos.

Um vídeo feito no interior da casa mostra a onça deitada na área coberta do quintal, próxima a uma gaiola com um coelho.

Veja: