VÍDEO: Paulo Vieira expõe áudio da mãe, choca Ana Maria Braga e vira meme

Na manhã da última terça-feira (16), o ator e humorista Paulo Vieira, foi o convidado do programa “Mais Você” e divertiu a apresentadora Ana Maria Braga, ao exibir um áudio gravado por sua mãe, Dona Conceição, ao vivo.

Na ocasião, a mãe do comediante fez diversas recomendações para que o filho se comportasse bem na frente da cozinheira: “Oi, Paulo. Deus te abençoe. Você vai tomar café com a Ana Maria, né? Pois é. Vê se não come os biscoitinhos tudo de uma vez, conversa um pouco, porque senão você vai zerar a mesa e ela vai ficar falando sozinha”, contou.

Em seguida, Conceição sugeriu que Paulo Vieira comesse devagar: “Bebe um leite. Vai dando mordidinha pequena. Não é pra enfiar o biscoito tudo na boca igual gente mal educada, não”, diz o áudio, que deixou Ana Maria Braga aos risos: “A senhora alimentou ele bem, né? Fica sossegada, porque esse moleque aqui pode fazer o que quiser. Se quiser levar a mesa toda embora…”, disse a loira.

Paulo Vieira comove fãs ao comentar sobre carreira

Ainda durante o bate-papo no “Mais Você”, o ator Paulo Vieira pegou os fãs e espectadores de surpresa ao mostrar sua responsabilidade com seu trabalho: “Eu tô chegando agora na televisão, então tem uma coisa que tento sempre, sempre que me dão uma responsabilidade, tento fazer como se minha vida dependesse daquilo. Vou com gana, energia. Quero ser conhecido na casa como alguém que cumpre as demandas. Na casa e na vida”, começou.

Em seguida, o humorista ainda destacou suas maiores pretensões profissionais: “Eu quero ser relevante. Quero fazer a diferença, quero ser relevante pras pessoas, minha comunidade, minha família, pro Brasil. Quero construir coisas, dizer coisas. Quero poder ser importante, inspirar pessoas, quero dizer coisas além do que meu trabalho implica”, contou.