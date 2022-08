VÍDEO: pizzaria em Manaus manda lixo para cliente que tentou aplicar golpe do ‘PIX Falso’

Uma pizzaria, no bairro São Jorge, zona Oeste de Manaus, foi alvo de uma tentativa do golpe do “pix falso”, na noite do último domingo (31). No entanto, ao perceberem que se tratava de um crime, funcionários se vingaram e mandaram lixo para o golpista como se fosse o pedido. Veja o vídeo acima.

