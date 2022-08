VÍDEO: Sucuri de seis metros é encontrada morta boiando em rio

Pelas imagens é possível identificar que a sucuri estava boiando no rio, com o corpo inchado e mais elevado. Ainda segundo Tito, a sucuri tinha ferimentos na cabeça e a mandíbula estava com sinais de violência. “Vi que ela estava com a cabeça toda quebrada, como se alguém tivesse de fato matado ela. Muito triste!”, lamentou.