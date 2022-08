VÍDEO: vestido de aniversariante pega fogo em festa de 15 anos

No entanto, o incidente não apagou o brilho da festa de 15 anos da jovem. Passado o susto, ela dançou a valsa e curtiu o momento com a família e os amigos.

“Depois disso, eu fui para a valsa e continuei a festa. Foi tudo incrível. Foi uma festa linda, top! Fiz uma dança com as minhas amigas, me diverti e isso que importa no final”, concluiu.