Vintage Pub realiza campeonato de burgers e hot dog na ExpoAcre com prêmio de R$ 1 mil

Se você é fã de hambúrguer ou hot dog e quando come, consegue ir além passando do segundo, terceiro ou até mais, esse campeonato é para você. Nesta quarta-feira (4), na ExpoAcre, o Vintage Pub realiza o 1° campeonato acreano de burgers e hot dogs.

As regras são bem simples, o competidor que devorar o maior número de burgers, hot dogs e choripan no tempo máximo (30 minutos) ganha a competição e garante o prêmio de um mil reais. Os competidores disputarão de forma simultânea, será computado apenas burgers, hot dogs e choripan totalmente consumidos. Durante a competição, será permitido o consumo de água e refrigerante.

A inscrição é no valor de R$ 50 e a competição receberá apenas trinta participantes. Em caso de dúvidas ou mais informações, entre em contato no número (68) 99964-0870.

Divulgue sua marca na ExpoAcre 2022

O ContilNet Notícias possui pacotes para divulgação de empresas e negócios na ExpoAcre 2022 e nos telões que estarão espalhados pela exposição e por toda a capital acreana. Aos interessados, entrar em contato com a diretoria do site por meio do número (68) 99946-6195.