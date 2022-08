Vizinho confessa que matou e queimou corpo de idoso de 73 anos após briga por som alto em MS

Durante os trabalhos policiais na cena do crime, o filho comentou que sabia de uma discussão que José teve com o vizinho da vila de casas e que suspeitava dele. Investigadores do Grupo de Operações e Investigações (GOI) juntamente com policiais militares do 9º Batalhão passaram a fazer buscas pelo suspeito.

Horas depois, a polícia recebeu uma denúncia anônima de que Renato Geovane Alves estaria na região do bairro Nova Lima. Ao ser abordado, Renato confessou que matou José e revelou detalhes do homicídio.