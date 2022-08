VMA 2022: veja os looks de Anitta, Taylor Swift e outras celebridades

Mais uma edição do MTV Video Music Awards (VMA), uma das maiores premiações internacionais de música, foi realizada, nesse domingo (28/8). Como de costume, o tapete vermelho do evento, que aconteceu no Prudential Center, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, reuniu looks performáticos e exuberantes. Entre os destaques do VMA 2022, está a cantora brasileira Anitta.

Vem conferir!

Anitta apareceu com um modelito de alta-costura da Schiaparelli, recém-lançado pela maison, no outono/inverno 2022. O vestido vermelho é justo e tem um corset assimétrico na parte de cima. Com pegada sexy e elegante, o visual foi complementado com um adereço transparente em um lado dos seios.

A escolha da cor não foi à toa: nos bastidores do evento, Anitta confirmou a reivindicação política como inspiração para o outfit, associado a Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) à Presidência da República, a quem a artista já declarou voto e apoio. “Vamos lutar por uma melhora do Brasil”, disse a popstar carioca.

Outro visual que deu o que falar no VMA 2022 foi o de Taylor Swift. A norte-americana elegeu um criação brilhosa by Oscar de la Renta, com gola alta, transparência e tiras com caimento. Já Lizzo escolheu um vestido preto volumoso, de Glenn Martens, com bastante tecido e drapeados.

Na vibe performática, Lil Nas X optou por uma composição maximalista, de Harris Reed. Com cintura alta, base estrutural e muitas plumas, a produção também tinha adereço traseiro, que fazia um fundo rente às costas e à cabeça do artista.

A cantora Becky G não economizou na estampa: apareceu com um traje repleto de desenhos coloridos e bordados. O look é assinado por Zuhair Murad, com direto a recortes laterais.

Entre os visuais coloridos do VMA 2022, estão as escolhas do cantor Khalid, que usou um conjunto da Versace com mix de laranja, rosa e roxo. Sabrina Carpenter, de Moschino, aderiu às flores e ao cut-out. Na pegada floral, Dove Cameron elegeu um modelito da Paco Rabanne, mas quebrou a delicadeza com cintos pretos com ar punk. Já Kamie Crawford, de Hanifa, não dispensou a assimetria em um outfit rosa.

No estilo all-black, que sempre surge em premiações, Ashley Graham usou um modelito da Houghton, com tiras grossas de tecidos e fivelas. No look de Lili Reinhart, da Fendi, a renda chamou a atenção. No de Sofia Carson, by Carolina Herrera, o ponto chamativo foi uma espécie de capa volumosa, que remetia a um véu gótico.

MTV Video Music Awards 2022: premiados

No MTV Video Music Awards 2022, Anitta fez história: venceu o prêmio de Melhor Clipe de Música Latina do Video Music Awards 2022 com Envolver. A cantora carioca foi a primeira brasileira a vencer uma categoria na premiação. Ela também apresentou o hit no palco do evento.

Entre os premiados da edição, estão Bad Bunny, eleito Artista do Ano; Taylor Swift, que ganhou Vídeo do Ano, com All Too Well; e Billie Eilish, que, com a canção Happier Than Ever, levou o troféu de Música do Ano. Para completar, Dove Cameron foi escolhido como Artista Revelação, enquanto Lil Nas X e Jack Harlow foram condecorados como a melhor parceria, por Industry Baby.

