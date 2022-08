Vocalista do Metallica, pede divórcio após casamento de 25 anos

Segundo a notícia, eles mantiveram o processo em segredo dos fãs e da imprensa, mas já estão separados desde o começo do ano. A documentação estava rolando no Colorado, nos Estados Unidos, estado natal do cantor de 59 anos de idade. Apesar do rompimento, o site alega que os dois ainda mantêm contato.

Vale lembrar que o casal se conheceu em 1992 e se casou já em 1997. Juntos, eles são pais de Cali, de 24 anos de idade, Castor, de 22 anos, e Marcella, de 20 anos. O cantor sempre demonstrou seu grande carinho à ex-esposa e a agradeceu pela ajuda em momentos difíceis de sua vida.