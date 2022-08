Você sabe qual é a verdadeira cor da Lua? Esta ‘superfoto’ tem a resposta

Qual a cor da Lua? Ao contrário do que nossos olhos enxergam, a Lua não é branca ou amarela, mas possui uma ampla gama de cores em tons cinza, branco, azul e marrom. Esses detalhes foram revelados por dois astrofotógrafos, que capturaram mais de 200 mil imagens e trouxeram em detalhes as cores e as crateras do satélite natural da Terra.

A imagem mais impressionante que já vimos da Lua foi formada por Andrew McCarthy, um astrofotógrafo conhecido por suas fotos espetaculares do cosmos, e Connor Matherne, um cientista planetário e astrofotógrafo amador.