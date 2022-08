Voltaram? Após um ano solteiro, Arrascaeta promove festa para ex

Na noite da última quarta-feira (10/8), o meia-campista De Arrascaeta comemorou a classificação do Flamengo de uma forma pouco comum entre os jogadores, com uma festa de aniversário para sua ex-companheira, Camila Bastiani, motivando boatos de que o casal está junto novamente.

Arrascaeta emendou a comemoração da classificação do Flamengo para a semifinal da Libertadores com uma festa de aniversário para Camila. O evento foi privado, com poucas pessoas, e contou com a presença do sertanejo Felipe Araújo. O “casal” apareceu junto em diversas fotos postadas por amigos nas redes sociais.

Arrascaeta e Camila Bastiani foram casados por oito anos e têm um filho juntos. Eles se separaram em agosto do ano passado e, desde então, o jogador vinha sendo sempre clicado com outras mulheres. Já Camila vive uma vida mais reservada na casa dos pais.