Wanessa fará parte do elenco do ‘Camarote’ do ‘BBB 22’, diz site

O nome de Wanessa Camargo, de 39 anos, voltou a ser cotado para integrar o elenco do ‘Camarote’ do ‘Big Brother Brasil 22’. Segundo informações do colunista André Romano, do ‘Observatório da TV’, a equipe de Boninho planeja trazer a cantora para a próxima edição.

De acordo com informações da publicação, Wanessa havia sido convidada para as duas últimas edições. No entanto, ela nunca acertou com a emissora. As negociações seguem em sigilo nos bastidores da emissora carioca.

O Observatório da TV ainda entregou que um ‘Big Brother Brasil’ apenas com celebridades é um desejo antigo do mercado publicitário brasileiro, no entanto, isso não deve acontecer nos próximos anos.

Wanessa Camargo voltou ao holofote depois que anunciou o fim do seu casamento com Marcus Buais, após 17 anos. Atualmente ela vive um relacionamento com Dado Dolabella.

Recentemente, a cantora decidiu que chamar o irmão mais novo, Igor Camargo, de 28 anos, para cuidar de suas finanças. Na última semana, Wanessa lançou uma nova música com a cantora Sandy. Assista abaixo: