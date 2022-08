WhatsApp agora permite apagar mensagens depois de dois dias

O WhatsApp anunciou mais uma novidade. Os usuários poderão apagar mensagens para todas as pessoas nas conversas até dois dias depois de enviadas.

Até então, os usuários tinham exatamente o limite de uma hora, oito minutos e 16 segundos para clicar em “apagar para todos”. Depois disso, a única opção disponível era “apagar para mim”.

No entanto, com a nova atualização, as mensagens enviadas equivocadamente poderão ser apagadas para todos após 48 horas. Vale ressaltar que o recurso de deletar mensagens foi introduzido na plataforma de mensagens em 2017.

Como apagar mensagens?

Para apagar uma mensagem, o usuário deve segurar o dedo no conteúdo enviado para selecioná-lo. Ao estabilizá-lo, no topo da tela, clique no ícone da lixeira e selecione a opção: “apagar para mim” ou “apagar para todos”.

A novidade foi anunciada através da conta oficial da rede social no Twitter. No texto, os administradores escreveram que “agora” as pessoas “terão um pouco mais do que dois dias” para deletar as mensagens.

Por que o novo recurso não aparece para mim?

Normalmente, o WhatsApp libera seus recursos aos poucos e, por isso, é possível que as novidades não estejam disponíveis para todos os usuários de uma só vez, inclusive para você.

Porém, uma boa solução é manter o aplicativo atualizado. Embora isso não garanta que as mudanças aparecerão mais rapidamente, ter a nova versão facilita o recebimento das novas funcionalidades.

Veja como atualizar o WhatsApp:

Acesse a Play Store (Android) ou App Store (Apple) e busque por “WhatsApp”; Na página do aplicativo, veja se há um botão com o título “Atualizar”; Clique em “Atualizar” e aguarde o download; O aplicativo vai reiniciar e estará atualizado. Caso esteja no botão “Atualizar” a mensagem “Abrir”, o aplicativo já está na versão mais recente disponível.

Novo recurso promete evitar que contas sejam hackeadas

O WhatsApp está desenvolvendo um recurso para proteger usuários de logins não autorizados ou tentativas de hacker. Foi encontrada na versão beta para Android uma atualização que solicita ao usuário verificar a autenticidade de uma tentativa de acesso em outro dispositivo através da confirmação do nome do aparelho e do horário em que a operação aconteceu.

De acordo com o que foi descoberto, a funcionalidade servirá como último recurso no combate aos acessos indevidos, muito válido nos casos em que o código de verificação for violado. Em síntese, o aviso no aplicativo pedirá uma confirmação para “mover a conta do WhatsApp para outro celular” e, na sequência, permitirá que o acesso seja rejeitado ou autorizado.

No entanto, até o momento não se sabe como o recurso funcionará. Sendo assim, é possível que o alerta seja emitido quando o aparelho principal esteja ligado, ou sem a necessidade do celular para autorizar ou não a migração da conta. Todavia, ainda não está claro a necessidade de habilitar a camada de segurança nas configurações do aplicativo.