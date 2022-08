WhatsApp tem função de rastreio para contatos; veja como usá-la

Com o avanço da tecnologia muitas coisas que antes eram consideradas de difícil acesso podem ser encontradas e executadas com apenas alguns cliques no celular. A exemplo, a possibilidade de rastrear uma pessoa pelo WhatsApp.

Quem deseja realizar o procedimento deve se certificar de que a pessoa está conectada à internet. Sem isso, não é possível que o recurso funcione. Além disso, é necessário que o aparelho esteja de modo a permitir que o mensageiro utilize o sinal de GPS.

Caso um dos requisitos mencionados acima não esteja ativado, não tem como o rastreio funcionar. Mas, com as etapas verificadas e em funcionamento, já é possível partir para a fase do rastreio.

Como saber a localização de uma pessoa pelo WhatsApp

Atualmente, os usuários do WhatsApp podem saber a localização de uma pessoa durante os períodos de 15 minutos, 1 hora ou 8 horas. Também existe a opção de localização em tempo real, cujo tempo é ilimitado.

Veja como ativar essa função em celulares Android e iOS:

Android