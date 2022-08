WhatsApp vai começar a cobrar pelo uso do app? Empresa cria plano para aplicativo; entenda

Recentemente, a empresa Meta, detentora dos direitos do Facebook, Instagram e WhatsApp, lançou uma nova versão do principal aplicativo de mensagens do Brasil: trata-se do WhatsApp Premium. Entenda como funciona!

Como o WhatsApp Premium funciona?

O WhatsApp Premium se trata de um plano de assinatura do WhatsApp Business, disponível para Android e iOS, no qual garante ao assinante alguns benefícios exclusivos, como a criação de links com o nome da empresa na URL e ter até 10 dispositivos a mais ligados ao perfil.

O WhatsApp Premium ainda não foi lançado oficialmente, por isso ainda não há muitas informações, como o valor e outras funcionalidades exclusivas.

Quais são as funcionalidades do WhatsApp Business?

O WhatsApp Business é uma versão do WhatsApp totalmente direcionada às empresas e MEIs (Microempreendedores Individuais), seu intuito é facilitar o contato entre o empreendedor e seus clientes. Confira seus principais serviços!

Compátivel com até 4 dispositivos em simultâneo;

Ferramenta para mensagem personalizada para empresas;

Cadastro adaptável para números de telefone fixo;

Perfil comercial, com implemento de links, endereço e outras informações adicionais.

Conheça outros aplicativos voltados para MEIs!

Ser um MEI é uma tarefa difícil, mas existem algumas ferramentas, além do WhatsApp Business, que buscam facilitar a vida dos microempreendedores. Confira duas delas!

MEI

O aplicativo MEI, disponível para Android e iOS, foi criado pela Receita Federal com a intenção de tornar mais fácil o dia a dia do microempreendedor. Seus serviços são:

Emissão do DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional);

Consulta de débitos tributários;

Requisitar a restituição de pagamentos;

Receber todas as atualizações de informações relacionadas a MEI e SIMEI (Sistemas de Recolhimento em Valores Fixos Mensais do Tributos do Simples Nacional), entre outros serviços.