Xuxa revela pacto que fez com Sasha após golpe de mais de R$ 1 milhão

Xuxa Meneghel revelou que conversou com Sasha sobre o milionário golpe feito por um pastor, sofrido por ela e seu marido, João Figueiredo, e que as duas fizeram um pacto. Elas não vão mais comentar sobre esse tipo de polêmica publicamente.

“A gente conversa sobre todos os assuntos. Mas eu não falo (publicamente) sobre a vida dela. Quando as pessoas perguntam sobre as minhas particularidades, ela diz: “Olha, fala com a minha mãe”‘, explicou durante uma entrevista à Patricia Kogut, do jornal O Globo.

A apresentadora pontuou que esse também é um jeito de manter o amor entre as duas. “A gente respeita muito uma a outra. Está junto com a palavra “amor”. A maneira de eu demonstrar que eu a amo é respeitando o espaço dela. E ela respeita o meu”, afirmou.