Yasmin Brunet revela qual reality participaria; veja qual

Yasmin Brunet participou do podcast “PodDelas”, comandado por Bruna Unzueta e Tata Estaniecki, nesta terça-feira, 23, e revelou qual reality show aceitaria participar entre “BBB” ou “A Fazenda”.

Durante a conversa, a modelo contou que já foi convidada para fazer parte do elenco da atração da Record, contudo, decidiu recusar a proposta. “Fui chamada para A Fazenda, mas lá eu não iria”, disse ela, sem explicar o motivo.

No entanto, Brunet deixou claro que se fosse convidada para participar do Big Brother Brasil, da TV Globo, aceitaria na hora. “Super entraria, mas não fui chamada”, lamentou a artista na conversa.

A revelação de Yasmin deixou os internautas eufóricos e muitos pediram no Twitter para que Boninho convidasse a modelo para o reality. “Imagina Yasmin Brunet no BBB22… ela ia nos proporcionar entretenimento até o fim. Boninho, se vire”, disse um internauta.

Mas também teve alguns fãs do reality que acham que ela não iria render muito e poderia ser uma nova Karol Conká, que participou do BBB21 e saiu cancelada do programa. “Tenho uma ligeira impressão que ela seria uma Karol versão 2.0”, opinou uma seguidora.

Yasmin diz que iria se dar bem nas provas

Essa não é a primeira vez que Yasmim fala sobre sua vontade de participar do BBB. Quando participou do “PocCast”, ela falou sobre o reality. “Eu não sei o que eu vou entregar. São picos. Mas, isso que é bom, porque você meio que dá tudo que a pessoa pode querer ver. E eu não conseguiria sustentar um personagem nem por um segundo”, afirmou.

Ainda na conversa com Rafa Uccman e Lucas Guedez, a modelo contou que não é competitiva, mas disse que por não ingerir bebidas alcoólicas iria bem nas provas. “Na real, eu ia me dar bem nas provas. Não é um dia depois das festas, que a galera bebe? Então, pronto, eu iria estar sóbria”, garantiu.

Confira a entrevista na íntegra: