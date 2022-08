Zezé di Camargo prevê amizade entre Zilu e Graciele: “Rir do passado”

O cantor Zezé di Camargo minimizou seu divórcio polêmio com Zilu Godoi durante o Programa do Ratinho, nessa segunda-feira (29/8). Durante o quadro Dez ou Mil, o sertanejo chegou a dizer que, “daqui a um tempo”, a socialite e Graciele Lacerda, sua atual esposa, serão amigas.

“Daqui um tempo até a Graciele [Lacerda, atual esposa] e a Zilu vão se abraçar e rir do passado, afirmou Zezé, dizendo ainda que seus filhos, Camila, Igor e Wanessa Camargo, gostam de Graciele.

De acordo com o cantor, a separação não foi polêmica: “Foi fácil [a separação]. Ela ficou com tudo e eu fiquei com a culpa.”

Zezé di Camargo e Zilu Godoi foram casados por 30 anos e anunciaram o fim do relacionamento em 2014. Eles são pais de Igor, Wanessa e Camila.