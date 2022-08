Zilu proíbe Wanessa de levar Dado Dolabella em casa

Zilu Camargo ainda não aceitou bem a volta do relacionamento entre Wanessa Camargo e Dado Dolabella e o caso tem rendido até proibições para o casal. Segundo fontes da coluna, a mãe proibiu que Dado Dolabella pise os pés na casa onde Wanessa mora, no condomínio Alphaville em São Paulo, uma vez que o imóvel pertence a Zilu.

Ainda assim, a coluna descobriu que namorado de Wanessa tem ido escondido à casa, contrariando assim as ordens de Zilu Camargo. A mãe da cantora já sabe que Dado visitou a casa sem sua permissão, uma vez que os seguranças do condomínio alertaram a dona imóvel.

A casa vinha sendo a residência de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz antes do fim do casamento, uma vez que o então casal estava construindo uma nova casa. Com o término, Wanessa continuou morando por lá, mesmo que passe bastante tempo com Dado Dolabella na Chapada dos Veadeiros, lugar onde o cantor optou por viver.

Fontes da coluna também relataram que, no final deste mês, no próximo dia 29, Wanessa tem chegada programada em Orlando, nos Estados Unidos, onde Zilu vive, em uma viagem que fará com os filhos.