1º Baile do Havaí de Rio Branco está chegando; garanta seu ingresso

Anota aí: dia 4 de novembro. Essa é a data do 1º Baile do Havaí de Rio Branco. O evento que promete agitar a capital, será embalado pela Banda Stillo com cantor Jadson Ramos e DJ Alessandro Brain, que prometem uma noite de muita animação, gente bonita e bons drinks à partir das 21 horas.

Os ingressos e mesas open bar já estão a venda na Secretaria do Clube dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar. A organização e produção do evento é assinado pela Lidiane Festas.

Ingressos individuais custam R$ 80,00 e incluem água, cerveja e refrigerante. Já a mesa com quatro lugares custam R$ 450,00 com direito a cerveja, caipirinha, água, refrigerante, uma rolha, além de caldo e risoto.

Informações pelos telefones (68) 984065905/ 99239-4415.