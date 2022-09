35 anos Theodoro Vip, 50 anos da AABB, acreana em Londres e mais na coluna da Kelly

50 ANOS AABB

Na última sexta – feira, 23, aconteceu o Baile de Ouro em comemoração aos 50 anos da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) em sua sede em Rio Branco. A festa foi exclusiva para associados, com uma linda decoração e animação da Banda Caribe. Parabéns ao presidente Walter Luiz pela linda festa e pelo excelente trabalho que realiza em sua gestão.

GLAMOUR

No glamour desta semana a bela, Clau Leonardo esbanjando charme e elegância em Londres.

35 ANOS THEODORO VIP

O colunista social Luiz Theodoro recebe convidados na sexta – feira (30) a partir das 18h no Espaço Kaxinawá para comemorar os 35 anos da sua coluna social, Luiz Theodoro Vip. A festa promete!

NIVER JAIRO GABRIEL

Quem trocou de idade na segunda – feira , 26, foi meu sobrinho Jairo Gabriel que completou 5 aninhos em uma festa intimista em Pernambuco onde reside. Na foto ganhando o carinho dos pais, Dra. Mirla Saldanha e do Papai empresário Jairo Santos.

Dra. ANA CAROLINA ALMEIDA

Sempre inovando, oferecendo o que há de mais moderno a Dra. Ana Carolina acaba de chegar de São Paulo onde estava em residência em Ozonioterapia trazendo muitas novidades para clínica desde técnicas com ozônio e produtos cosméticos ozonizados desde pasta de dente, desodorante, cremes e sabonetes para ser usado no corpo e no rosto.

A Ozonioterapia é uma técnica natural com inúmeras funções e benefícios. É eficaz no tratamento de vários tipos de doenças, dores, feridas, além de procedimentos estéticos como flacidez de pele, estrias, celulites e até mesmo emagrecimento. O método consiste na utilização de ozônio medicinal como um agente terapêutico, sendo ele aplicado de forma local, auricular, e retal.

Agende uma avaliação, contato: 3223-6316/99927-1511

VIVA A BELLA



A pequena Bella Maria completou 2 aninho no domingo, 25, ganhando uma linda festa da família que é só felicidade com a presença da princesa Bella. A família Haddad em dupla felicidade com a chegada de mais uma princesa da mamãe Bruna Haddad. Parabéns!

FÉRIAS

A bela Alzeli Nascimento zarpou para João Pessoa para comemorar o niver do filho caçula Vinícius Roque, e aproveitar merecidas férias ao lado da família.

LANÇAMENTO

O Boticário e Vitória Rodrigues transformam histórias de mulheres do Nordeste em cordéis

Múltiplas, brilhantes e protagonistas, as mulheres do Nordeste transformam-se em cordéis durante a campanha da fragrância Liz Sublime, do Boticário.

Em parceria com a apresentadora e criadora de cordéis, Vitória Rodrigues, e sob o mote “O brilho que carrego comigo”, a marca conta histórias de mulheres da comunidade que, de alguma maneira, inspiraram outras a brilharem também.

