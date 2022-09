8 editais de concurso previstos para setembro e um já publicado; confira

O mês de setembro chegou e como sempre mais editais vêm por aí. Entre os mais esperados estão os concursos INSS e da Receita Federal.

Outra área para prestar atenção é a de concursos TRTs. São pelo menos 3 editais com os processos bem avançados para sair. Além deles, há outras seleções com cargos de diferentes níveis de escolaridade.

Concurso INSS já pode divulgar edital

O concurso INSS já tem banca organizadora definida: o Cebraspe será responsável por receber inscrições e aplicar provas. O próximo passo é a assinatura do contrato entre as partes e a esperada publicação do edital.

A expectativa é de que o documento com as regras do concurso saia em setembro.

Esta seleção terá 1.000 vagas todas para o cargo de técnico. A carreira tem como requisito apenas o nível médio de escolaridade e oferece remuneração de aproximadamente R$6,5 mil.

Sindifisco estima edital do concurso Receita em setembro

Outro concurso federal previsto para esse ano é o da Receita Federal. Em entrevista à Folha Dirigida, a 2ª vice-presidente do Sindifisco Natália Nobre, revelou que a estimativa é do edital ser publicado no mês de setembro.

A FGV já está contratada como banca organizadora. Por isso o edital já está iminente para sair.

Esta seleção terá 699 vagas, todas de nível superior:

Cargo Escolaridade Remuneração Vagas Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Nível Superior R$21.487,09 230 Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil Nível Superior R$12.142,39 469 Total 699

Concurso TRT 14 tem edital iminente

A área de Tribunais, mais especificamente de TRTs, está em alta neste segundo semestre. O TRT 14 é mais um que terá edital publicado e falta bem pouco para sair.

A Fundação Carlos Chagas já foi contratada como banca organizadora. Com isso, o edital do concurso TRT14 pode sair a qualquer momento.

As especialidades das vagas que serão ofertadas ainda não foram confirmadas, mas já se sabe que o TRT14 contará com oportunidades em cargos de técnico e analista.

Recentemente, o tribunal confirmou que existem 82 cargos vagos nas carreiras em diversas áreas.

Concurso TRT ES contrata banca

Mais um concurso TRT para sair é o do Espírito Santo. No dia 30 de agosto o extrato de dispensa de licitação que contratou a banca foi publicado. A responsável pelo concurso TRT ES 2022 será a Fundação Carlos Chagas (FCC) .

Agora, o contrato deve ser assinado e logo depois o edital divulgado. O Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo ainda não confirmou as vagas e os cargos que serão oferecidos no concurso.

Concurso TRT BA escolhe FCC

Setembro também pode trazer o edital do concurso TRT BA. O extrato do contrato entre o tribunal e a Fundação Carlos Chagas (FCC) foi publicado no Diário Eletrônico do tribunal, no final de agosto.

A expectativa é de que sejam ofertados cargos de técnico e analista judiciários, de níveis médio e superior.

Conforme dados do portal de transparência, do mês de abril, o tribunal já contava com 200 cargos vagos, sendo:

162 técnicos;

58 analistas; e

11 auxiliares.

Concurso Politec AP tem previsão de sair este mês

O concurso da Politec AP está esperado para este mês. A informação foi passada em agosto, pelo governador Waldez Góes, que estimou o edital até o fim de setembro.

Segundo informações, estão previstas 76 vagas para os cargos de perito criminal (25), odontolegista (3), papiloscopista (12), técnico pericial (6) e auxiliar técnico-pericial (30). As carreiras devem abranger os níveis médio e superior.

A banca organizadora está escolhida e é a Fundação Getulio Vargas (FGV).

Concurso Politec AP: banca é contratada e edital sai em setembro

Concurso UFRJ aumenta número de vagas

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) tem mais uma seleção para acontecer e o edital está prestes a ser publicado.

O concurso UFRJ aumentou o número de vagas a serem oferecidas, chegando a 120, para o cargo de técnicos de nível superior. Há chances em diversas áreas, com destaque para Enfermagem (30 vagas).

A expectativa é que a universidade libere o resultado do sorteio das vagas que serão preenchidas por meio de cotas e, logo depois, já divulgue o edital.

Concurso UFRJ de nível superior terá 120 vagas; veja distribuição!

Concurso Agenersa RJ deve trazer 50 vagas

Ainda no Estado do Rio de Janeiro, o concurso da Agenersa está próximo de sair. De acordo com as últimas informações, o cronograma para a seleção será publicado nos próximos dias. Depois disso, o edital deve logo ser liberado.

O concurso da Agenersa tem 50 vagas autorizadas, para cargos dos níveis médio e superior.

Estão previstas dez oportunidades para o cargo de assistente de regulação, de nível médio e com remuneração de R$2.546. Já para nível superior são esperadas 40 vagas, sendo 30 para especialista em regulação e dez para analista técnico.

Concurso Crefito RJ tem edital publicado

Como bônus nessa lista temos o edital do concurso Crefito RJ, que foi publicado logo no primeiro dia de setembro.

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 2ª Região, no Rio de Janeiro, oferece 48 vagas para carreiras dos níveis médio e superior. O destaque do concurso é o cargo de assistente administrativo, que exige o ensino médio completo.

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas até o dia 9 de outubro, pelo site do Iuds (Instituto Universal de Desenvolvimento Social), organizador da seleção. As taxas são de R$50 (nível médio) e R$80 (nível superior).

É possível pedir isenção do valor da taxa nos dias 8 e 9 de setembro, pelo próprio site do Iuds. As provas estão marcadas para 27 de novembro, na cidade do Rio de Janeiro.