A 10 dias do primeiro turno, TRE recebeu mais de 70 denúncias de crimes eleitorais no Acre

Faltando 10 dias para o primeiro turno das eleições 2022, o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) já recebeu mais de 70 denúncias eleitorais por meio do aplicativo Pardal.

Os dados foram contabilizados entre 16 de agosto, quando começou oficialmente o período de 45 dias de campanha, até esta quinta-feira (22).

100% das 76 denúncias recebidas são de propaganda irregular dos candidatos.

Rio Branco lidera o ranking com 48 denúncias, em seguida vem Xapuri com , Brasileia, com 5, depois Tarauacá com 4. Acrelândia e Assis Brasil têm 2 denúncias cada, Já Cruzeiro do Sul, Capixaba e Jordão, uma cada.

Utilizado desde as eleições de 2022, o Pardal tem o objetivo de receber as denúncias da sociedade sobre as irregularidades cometidas nas campanhas eleitorais. Desta forma, busca facilitar a apuração dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e do Ministério Público Eleitoral, que podem contar com os cidadãos para atuar como fiscais da eleição no combate à corrupção eleitoral.

Qualquer pessoa pode usar o app para fazer denúncias, sendo vedado o anonimato. Portanto, deverão constar na denúncia, obrigatoriamente, o nome e o CPF do cidadão que as encaminhou, além de elementos que indiquem a existência do fato, como vídeos, fotos ou áudios, resguardados à/ao denunciante o sigilo de suas informações pessoais, sendo assegurada a confidencialidade da sua identidade. Em caso de má-fé, o usuário responderá pelo ato e ficará sujeito às penalidades cabíveis.

O app é gratuito e pode ser encontrado nas lojas virtuais Apple Store e Google Play e em formulário web nos Portais da Justiça Eleitoral.