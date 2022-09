“A arma não resolve a violência, mas sim a educação”, diz Nazaré Araújo à juventude

Jovens de Rio Branco que irão votar pela primeira vez este ano trocaram ideias, no sábado (17), com a candidata ao Senado Nazaré Araújo (PT) sobre política. Bate-papo importante que revelou uma juventude interessada nos rumos da história do Acre e do Brasil.

Vale lembrar que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registrou uma marca histórica nas Eleições 2022. Em comparação a 2018, quando os jovens de 16 e 17 anos somavam 1,4 milhão de votantes (0,95% do total), hoje há 2.116.781 de eleitoras e eleitores nessa faixa etária aptos a votar nas urnas eletrônicas, representando mais de 1,3% do total do eleitorado nacional. Significa que, em quatro anos, o número de jovens de 16 e 17 anos prontos para votar cresceu mais de 51%.

E nada dessa conversa de que todos os jovens são apáticos à política. O fato de um grupo composto por pessoas entre 16 e 23 anos estar ali aberto ao diálogo é prova disso, observou Nazaré Araújo.

“Quando eu era mais jovem, eu queria alguém que me escutasse, que pensasse de uma maneira mais próxima. Muitas vezes, o livro me dava isso. Hoje, poder conversar com essa turma sedenta de informação sobre o momento atual que vivemos na política e sobre a importância do voto consciente é motivo de alegria nessa minha jornada”, disse.

Entre muitos assuntos, o pessimismo da atual geração com ações de governantes e parlamentares rendeu pauta. Para Eryka Jannayna Gadelha, 17, que estuda o 3º ano do ensino médio, a falta de cuidado com a Educação é reflexo do descaso para com os jovens. “Não investem como deveriam nas escolas”, lamentou.

Enzo Cândido, 16, cursa o 2º ano do ensino médio, e, apesar da pouca idade, lembra de muitas ações do governo de Tião Viana e da Nazaré Araújo, enquanto vice, voltadas para a juventude. “Uma coisa que eu sinto falta da época do PT são de projetos sociais. Isso ajuda as pessoas a não se corromperem ao mundo do crime”, apontou.

O estudante de Psicologia da Universidade Federal do Acre (Ufac), 23, afirmou estar incomodado com a política do ódio destilado por um governo que corta recursos da Educação. Esse não será seu primeiro voto, mas está pronto para exercer o direito com uma escolha consciente. “Parece que teve uma idiotização das massas, principalmente aqui no Acre. Percebo que eles criaram inimigos imaginários e têm conseguido convencer muitos, apesar de não saberem como isso os afeta”.

A candidata ao Senado concordou com os apontamentos. Para ela, não há exemplo mais claro do que as fake news, notícias falsas espalhadas sobre políticos de esquerda, como Lula. “Ninguém deveria ser perseguido assim. Querem desmoralizar as pessoas que trabalham por quem tem menos. Política é uma ciência de viver em sociedade. Não é a arma que resolve a violência, mas sim a educação, comida no prato, a formação profissional”, afirmou.

Nazaré Araújo, que tem uma história de luta pela democracia, reforçou a importância de votar com consciência no dia 2 de outubro. Além disso, destacou algumas de suas propostas que irão beneficiar os jovens do Acre.

“Eu tenho uma proposta de criar os Centros de Atenção à Juventude, que serão espaços de criatividade, pequenas intervenções espaciais, de tecnologia e muitas outras abordagens. Vamos aproveitar as estruturas que já existem e trazes vocês jovens para uma vida mais participativa na comunidade. Está faltando isso hoje e eu quero ajudar a virar essa página”, finalizou.