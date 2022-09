A causa do climão entre Bolsonaro e Michelle minutos antes de beijo no palanque

A emissora oficial do governo flagrou uma discussão entre o presidente e a primeira-dama quando eles estavam prestes a deixar o Palácio do Alvorada rumo ao desfile do 7 de setembro, em Brasília. O áudio da conversa não foi captado, mas auxiliares de Bolsonaro relataram o motivo da controvérsia.

Há semanas Michelle resistia em acompanhar o presidente no Rolls-Royce, durante a parada cívico-militar. A justificativa da primeira-dama é que aquele deveria ser um momento de Bolsonaro. O presidente discordava. Bolsonaro insistia há dias para que Michelle o acompanhasse no carro. Michelle cedeu de última hora e acabou acompanhando o marido no Rolls-Royce, com um grupo de crianças.