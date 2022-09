A Fazenda 14: Adriane Galisteu usa look em homenagem a Ayrton Senna

Nesta quarta-feira (28) Adriane usou um look especial na apresentação ao vivo de ‘A Fazenda’. A apresentadora postou uma foto com o saudoso piloto Ayrton Senna em suas redes sociais e muitos seguidores não entenderam o motivo da foto.

Logo após ela contou que decidiu usar as botas que ela ganhou de presente de seu amado na década de 90. Adriane Galisteu teve um relacionamento com o piloto Ayrton Senna que faleceu em um acidente durante a competição em 1994.

Em suas redes sociais Adriane postou uma foto saudosa com Ayrton Senna e em seguida contou que seu look de ontem era muito especial. A apresentadora explicou em seus stories no Instagram, que a bota que ela estava usando foi um presente do Ayrton no ano de 1993, quando eles foram para uma competição na Alemanha que o piloto disputava.

Adriane contou que ama muito essa bota, que ela contém histórias, e que ela não se desfaz dela de jeito nenhum, ainda completou: “Também ela não acaba”, referindo-se ao material de qualidade da bota.