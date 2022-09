A Fazenda 14: ex-padrasto de Neymar tem crise e cogita desistência

O modelo Tiago Ramos, de 24 anos, cogitou desistir de A Fazenda 14 após uma dinâmica entre os peões da sede e os integrantes do Paiol. Na situação, os candidatos à vaga no reality tinham que opinar sobre os participantes já confirmados. Em sua vez, Claudia Baronesa fez duras críticas ao ex-padrasto de Neymar.

Ela lembrou a sua fama do modelo e declarou que ele, inclusive, já teria distorcido uma história com MC Gui, seu filho, para ganhar mídia.

“Ele teve uma atitude muito feia com meu filho, por isso estou falando que tenho ranço instalado [do Tiago]. Eles jogaram futebol num lugar, no mesmo dia e meu filho deu uma… não sei como fala. Jogando bola lá, ele caiu, se machucou, ele foi e se vitimizou. Colocou como se meu filho tivesse dado uma porrada. O Gui perguntou o que tinha acontecido e ele disse: ‘Está tudo bem’. No outro dia estava nos sites, ele falou que o Gui tinha batido nele, postou foto e tudo da cara machucada”, relembrou.

Baronesa ainda ressaltou que o ranço de Tiago não tem nada a ver com o romance dele com Nadine Santos, mãe de Neymar, foi com a postura que o modelo teve com sua família.

“Não é pela história dele aqui fora! A história dele aqui fora é dele, ele que tem que resolver. [O ranço] é pela mentira. Ele disse que tinha perdido um trabalho no dia seguinte por causa disso [da briga], então ele foi sujo. Ele não veio com a verdade e é por isso que eu tenho meu ranço instalado”.

Após a dinâmica, Tiago Ramos teve o que parece ser uma crise de ansiedade, o rapaz chorou e cogitou desistir de A Fazenda 14. Com a voz embargada e trêmula, ele tentou justificar seu estado. “É como se o cara sentisse que não tivesse nome. Vocês não tem ideia do que é isso”, disse ele, que foi acolhido por Bárbara Borges e Deolane Bezerra.

Par amenizar a situação, Deolane comentou um pouco de sua própria história e como passou pelo mesmo no início da fama.

“Meu amor, eu tenho 35 anos e 3 filhos. Eu tenho graduação, pós-graduação e passei um ano e meio como ex-viúva traída. Você entende que as cinco pessoas que estavam ali já queriam estar aqui? Está entendendo? E outra, elas estão em votação. Tudo que elas falam ali é para mostrar pro público quem elas são. É para o público votar e trazer pra cá. Você vai cair nessa?”, acalentou a advogada.