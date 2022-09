A Fazenda 14: nome de seis peões são revelados; confira

Faltando uma semana para a estreia de ‘A Fazenda 14’, seis participantes foram confirmados, nesta terça-feira, durante o programa ‘Hoje Em Dia’. Ao vivo, os jornalistas de entretenimento, entre eles essa colunista de apenas seis leitores, adivinharam as dicas dos apresentadores, conforme os nomes era sorteados. Em seguida, os peões revelados responderam às perguntas dos profissionais, por quatro minutos.

O primeiro nome revelado foi o de Ellen Cardoso, nacionalmente conhecida como Mulher Moranguinho. A primeira pergunta que a modelo respondeu foi sobre seu casamento com o cantor Naldo Benny. Ela afirmou que nada vai mudar entre o casal, ainda brincou ao pedir para os jornalistas tomarem conta de seu marido para que ele se comporte direito. Ela afirmou, ainda, que não tem alvará para se relacionar com outra pessoa, caso aconteça. “No meu caso, não. Quero me divertir ao máximo, aproveitar ao máximo. Quero curtir intensamente”.

Moranguinho contou que já havia sido convidada outras vezes para o reality, mas só agora se sentiu segura. “Entrei porque queria viver a experiência. Há muitos anos, fui convidada e não aceitei. Depois, dei uma pausa para cuidar da minha filha, que está com 7 anos, e agora fico tranquila em me ausentar um pouco. O convite vem num momento muito bom pra mim”, afirmou ela.

Sobre a treta do marido com a Anitta, Ellen declarou que não guarda mágoas no coração e afirmou que, caso toque músicas da cantora durante as festas no reality show rural, ao contrário do que muita gente possa imaginar, ela vai sim cantar junto e dançar bastante.

A segunda participante revalada foi a influenciadora Ruivinha de Marte. Aos jornalistas, a jovem disse que seu diferencial vai ser os passinhos. “Vou mandar aquele passinho, daquele jeitão. Vou chegar com tudo. O meu diferencial é tentar distrair ao máximo o pessoal”, contou. Questionada sobre a estratégia para o jogo, Riuvinha disse que não calculou nada. “Não tem muita estratégia. Vou ser eu mesma lá. Já percebi que quando se entra com estratégia, não dá muito certo. Vou entrar de cabeça”, declarou.

Questionada sobre a motivação para entrar no reality rural, a amazonense, de 25 anos, disse que está em busca de fama e dinheiro. “Continuo com o objetivo de fazer o melhor para a minha família. Talvez a maioria do Brasil não me conheça, quero conquistar o público da TV. Valorizo muito a minha terra, minha cidade. Não vou esquecer da minha terra, do meu amazonas, das minhas raízes. Agora, quero que as pessoas do Amazonas torçam ainda mais por mim”, disse a influenciadora digital, que é de Urucará, no Amazonas, e acumula mais de 25 milhões de seguidores nas redes sociais, onde leva seus seguidores às gargalhadas com seus memes e dancinhas desengonçadas.

E quem está de volta aos realities da Record é a ex-Power Couple, Deborah Albuquerque. Um das coisas que os jornalistas quiseram saber foi sobre o fato de ela ser explosiva e não ter o marido, Bruno Salomão. “Tô preparanda pra ir sem o fofinho. Ele conversava muito comigo pra me acalmar. Minha versão sem ele vai ser sem freio, não tenho medo não, vou encarar todo mundo”, declarou.

Deborah Albuquerque também comentou que sempre gostou de aparecer, desde pequena lutando com as colegas para ter o papel principal nas peças da escola. Perguntada sobre o comportamento vitimista no Power Couple, ela afirmou que não se considera vitimista. “Muita gente se fez de vítima e não perceberam, nunca chorei numa prova, nunca desisti de nada. Vítima é quem chora, desiste de uma prova e se sente fracassada”.

O primeiro homem a ser sorteado foi o ator Thomaz Costa. Ex-namorado de Larissa Manuela, o rapaz ficou incomodado ao ser questionado sobre a ex. “Entrei na ‘Fazenda’ pra dar meu nome, assim como fiz em outros trabalhos. Como namorei com ela, eternamente serei ex dela”, afirmou. Ele ainda falou sobre ser o ator do ‘Only Fans’ ou religioso, como é sua nova fase. “Vou ser o Thomas que der em mim, cada hora eu sou um. Hoje, eu tô em Jesus e isso que quero mostrar pra todo mundo. Tô solteiro, tudo pode acontecer. O que aconteceu no carro pode acontecer numa cama”, afirmou ele, sobre ser flagrado fazendo sexo no carro.

Avaliando o jogo, Thomaz disse que entrou para ganhar e leva bagagem de outros programas. “Peguei algumas bagagens da ‘Ilha’, a experiência com reality é o que mais conta em outro. Vou ser o Thomas. Nenhuma preparação poderia me mudar e, mesmo se mudasse, essa mudança não dura muito tempo lá dentro. Sou pavio curto, não tenho muito filtro. Sou muito bonzinho, mas não pisa no meu calo. Entro no jogo sempre pra ganhar, meu foco é o prêmio. Não estou entrando pra fazer vt, ficar me arrumando”, falou.

Um ator veterano já está na lista dos participantes também: Iran Malfitano. O artista disse que uma das experiências de ‘A Fazenda 14’ é saber seus limites, pois é considerado uma pessoa muito calma. “Nunca fui planta. Eu sou tranquilo, só que sou italiano. Muitas vezes, a gente aceita as coisas, mas todo mundo tem um limite. Vamos ver qual é o meu. Se tiver que trabalhar, trabalho. Se tiver que mandar, mando”, afirmou, apontando que as duas coisas que não consegue lidar direito é falsidade e injustiça.

Fora da TV, Iran foi questionado se estava no reality rural para voltar a fazer sucesso. “Todo mundo teve muito problema por causa da pandemia, inclusive o meio artístico que foi muito afetado. Mas estou entrando para me conhecer, é uma oportunidade para eu me conhecer melhor. Gosto de coisas que me tire do normal e do cotidiano. Então pintou a oportunidade e eu me perguntei: por que não, né? Meu próximo salto de paraquedas vai ser esse”, comparou.

Por último e não menos importante, a sorteada da vez foi a doutora Deolane Bezerra. Como não podia ser diferente, o primeiro tema foi o medo da influencer e advogada de sair presa do reality. “Já nasci pronta pra tudo nessa vida. Creio que não será necessário [sair presa], mas caso acontecesse seria um espetáculo”, detonou ela, afirmando que não devolveram seus carros que a polícia apreendeu.

Ao ser questionada sobre medos, ela afirmou que apenas a falta que ela vai sentir dos três filhos e da família a causa preocupação. Sobre ser o nome da edição, ela foi firme. “O número de seguidores não diz muito sobre ser o grande nome. O grande nome vai ser quem se destacar. Aceitei pela possibilidade de estar na TV para que as pessoas conhecessem a verdadeira Deolane. Espero passar uma boa imagem”.

Quem participou da coletiva também foi Rodrigo Carelli, diretor da atração da TV Record. Ele afirmou que Deolane foi a primeira a assinar. “Foi uma das primeiras que fechou, queria realmente entrar. Ela é uma das poucas que tem a noção que, mesmo sendo grande na internet, a TV aberta é gigantesca, atinge um público diferenciado, e pra ela isso é interessante”, avaliou ele.

Sobre a participação de influenciadores na atração, o diretor contou que são importantes, pois pautam os jornalistas e a mídia em geral. A coletiva seguiu na internet. Carelli revelou que os peões entram na fazendo no próximo domingo (11).