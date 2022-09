A Fazenda 14: peões zoam supostas tentativas de suicídio de Tiago

Na madrugada de sábado (17/9), após a primeira festa de A Fazenda 14, Deolane Bezerra, Pétala Barreiros e Vini Büttel debocharam de supostas tentativas de suicídio de Tiago Ramos. O momento não foi exibido na edição de sábado do reality rural, mas repercutiu na web.

Tudo começou com um comentário de Vini Büttel. “Ele tem cara de suicídio e tentativa de suicídio”, disparou. Thomaz Costa respondeu: “Ele me falou que tentou vinte vezes”. Ellen Cardoso, a Moranguinho, ficou surpresa: “Sério?”. E Vini ironizou: “Vinte vezes? Puta que me pariu, meu irmão, caralho!”.

Deolane e Pétala riram do comentário de Vini Büttel, enquanto Bia Miranda e Moranguinho não fizeram comentários a respeito do assunto.

Após o episódio, a equipe de Tiago Ramos negou que ele tenha tentado suicídio vinte vezes, mas lamentou a zoação dos peões. “Em pleno Setembro Amarelo, temos que lidar com piadas e brincadeiras absurdas sobre episódios traumáticos que são gatilhos pra muita gente”.