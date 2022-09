A Fazenda 14: Tiago humilha Kerline após briga e a chama de “Feia do caralh*”

A primeira formação da Roça foi marcada por muita treta entre os peões. Tiago Ramos votou em Kerline Cardoso, que por sua vez devolveu o voto. Após Tiago justificar sua escolha, a ex BBB21 disparou: “da próxima vez bate o sino”, em referência à primeira festa da edição, em que o ex-namorado da mãe do Neymar se desestabilizou após beber demais e tocou o sino para desistir do reality.