A Fazenda: Tiago diz que vai “fumar beck de sete metros” quando sair do reality

O influenciador Tiago Ramos falou sobre a primeira coisa que fará assim que sair de A Fazenda 14: fumar maconha. Ele fez a revelação durante uma conversa com Bia Miranda na madrugada desta segunda-feira (26/9). “Nossa, eu vou fumar um beck de sete metros”, afirmou o ex-namorado da mãe de Neymar Jr.

A neta de Gretchen, por sua vez, foi mais modesta: “Quando eu sair, eu vou dar muito valor para a minha vida lá fora”. Não demorou muito para que a câmera do PlayPlus cortasse a transmissão e passasse a exibir Lucas Santos na parte externa da casa. Confira o vídeo:

Tiago vem dando o que falar desde que foi confirmado no elenco de A Fazenda 14. Conhecido por protagonizar boas polêmicas, o ex-namorado de Nadine já bateu-boca com seis pessoas do casting do reality show — o que inclui um jornalista na pré-estreia do programa — da Record TV.