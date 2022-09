“A minha candidatura inspirou outras mulheres”, diz Nazaré que disputa o Senado pelo PT

A candidata do PT ao Senado Federal Nazaré Araújo disse que esta candidatura é uma das que mais se sente à vontade para fazer política. Falando sobre o imbróglio de indefinição nas candidaturas, ela disse se sentir honrada com o convite para integrar a chapa majoritária da Federação Brasil da Esperança no Acre.

“Me sinto honrada em contribuir nessa candidatura democrática, que trás a marca do trabalho, de defender o que eu acredito para o estado do Acre”, afirmou.

Nazaré afirma que sua candidatura impulsionar outras mulheres.

“No início do ano, a campanha do ódio assustava muito as mulheres que tinham receio dos atos violentos acontecendo”, disse.

Confira a entrevista na íntegra: