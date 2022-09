Cine Araújo estreou vários filmes; veja a programação da semana

Nesta semana, o Cine Araújo, localizado no Via Verde Shopping, traz dois novos filmes para às telas, são eles: “A Queda” e o filme brasileiro “Acampamento Intergaláctico”. Além disso, o filme Avatar continua sendo reprisado.

“A Queda” é um filme de suspense de sobrevivência dirigido e co-escrito por Scott Mann. Estrelado por Grace Caroline Currey, Virginia Gardner, Mason Gooding e Jeffrey Dean Morgan, o filme segue duas mulheres que escalam uma torre de rádio de 600 metros de altura e ficam presas no topo sem saída.

O garoto Ronaldo acredita em extraterrestres e um meteorito que caiu do céu quando ele era criança é sua maior prova. Agora, ao lado da irmã Marina, ele tem a chance de desvendar os segredos do universo no “Acampamento Intergaláctico”. O filme tem no elenco Blota Filho, Lucas Salles e Marianna Santos.

E não para por aí, continuam em cartaz os filmes “A Orfã 2”, “Sorria”, “Não se Preocupe, Querida”, “Ingresso para o Paraíso” e a “A Mulher Rei”. Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias do Cine Araújo, nos canais de autoatendimento e no site ingresso.com.

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA

SALA 01 – (2D) – A MULHER REI – DUBLADO

AÇÃO – 135 MIN – verificar classificação

SAB E DOM: 15h15

Diariamente: 18h e 20h45

____________________________________

SALA 02 – (2D) – ACAMPAMENTO INTERGALÁCTICO – NACIONAL

COMÉDIA – 86 MIN – verificar classificação

SAB E DOM: 14h45

SALA 02 – (2D) – SORRIA – DUBLADO

TERROR – 115 MIN – verificar classificação

Diariamente: 16h45, 19h e 21h15

____________________________________

SALA 03 – (2D) – A QUEDA – DUBLADO

SUSPENSE – 107 MIN – verificar classificação

SAB E DOM: 15h15

Diariamente: 21h30

SALA 03 – (2D) – ORFÃ 2 – DUBLADO

TERROR – 99 MIN – verificar classificação

Diariamente: 17h30 e 19h30

____________________________________

SALA 04 (2D) – MINIONS 2: A ORIGEM DE GRU – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 87 MIN – verificar classificação

SAB E DOM: 15h15

SALA 04 – (3D) – AVATAR – DUBLADO

AÇÃO/FICÇÃO – 165 MIN – verificar classificação

Diariamente: 17:15 20:30

____________________________________

SALA 05 – (2D) – INGRESSO PARA O PARAÍSO – DUBLADO

DRAMA – 104 MIN – verificar classificação

SAB E DOM: 15h15

SALA 05 – (2D) – NÃO SE PREOCUPE, QUERIDA – DUBLADO

TERROR – 123 MIN – verificar classificação

Diariamente: 17h15

SALA 05 – (2D) – SORRIA – DUBLADO

TERROR – 115 MIN – verificar classificação

Diariamente: 19h30

SALA 05 – (2D) – SORRIA – LEGENDADO

TERROR – 115 MIN – verificar classificação

Diariamente: 21h45

____________________________________

SALA 06 – (2D) – ORFÃ 2 – DUBLADO

TERROR – 99 MIN – verificar classificação

SAB E DOM: 15h15

Diariamente: 21h45

SALA 06 – (2D) – A QUEDA – DUBLADO

SUSPENSE – 107 MIN – verificar classificação

Diariamente: 17h15 e 19h30

PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO