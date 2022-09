AABB: Copa Ouro de Futebol Soçaite terá semifinais neste sábado

A pedida para a tarde e noite deste sábado (24) será as disputas das semifinais da 28ª Copa Ouro de Futebol Soçaite da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB). Os confrontos começam a partir das 16h, em locais distintos.

Veja os duelos: USA x Senegal e Marrocos x Espanha (aberto), França x Alemanha e Portugal x Brasil (supermaster) e Inglaterra x Uruguai e Holanda x Camarões (master).

Neste ano de Copa do Mundo, as equipes presentes na competição foram agraciadas com nomes de cada seleção classificada para o Mundial do Catar 2022. Um total de dez rodadas foram realizadas durante os últimos meses para se conhecer os semifinalistas.

O desportista Walter Luiz, presidente da AABB/Rio Branco-AC, explicou que as seis equipes classificadas retornam a campo no próximo somente após o primeiro turno das eleições, precisamente dia 08 de outubro, para medir forças pelo troféu de campeão das três categorias.

Regulamento

Na primeira fase do torneio, as equipes do USA (aberto), França (supermaster) e Inglaterra (master) fecharam à competição nas primeiras posições de cada categoria em disputa, mas vão a campo neste sábado sem a vantagem do empate para avançar no torneio.

Conforme o regulamento da Copa Ouro de Futebol Soçaite da AABB-2022, uma igualdade no placar durante o tempo normal de partida durante as semifinais leva a decisão da vaga para as cobranças de pênaltis.