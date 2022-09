Acreano Feminino: abertura da última rodada tem dois jogos nesta segunda-feira

O Leão de Senador Guiomard está em terceiro no grupo B com três pontos. A Assermurb está empatada em número de pontos com o Andirá (9), mas é superada no saldo de gols (14 do Morcego contra 11), por isso precisa da vitória para assumir a liderança isolada e torcer por um tropeço ou vitória por poucos gols do Andirá diante do Galvez no fechamento da rodada, na quinta-feira (8).