Acidente em Sena: jogador quase perde a perna após batida; motorista foge

Mais um acidente de trânsito foi registrado em Sena Madureira na madrugada deste domingo (18) e, ao que tudo indica, a imprudência foi a causa principal. A batida se deu entre um carro e uma motocicleta no cruzamento da Rua Monsenhor Távora com a Cunha Vasconcelos, próximo à unidade de saúde Carlos Afonso.

De acordo com informações, o trabalhador Akelison da Silva dos Santos, 29 anos de idade, conhecido como “Keninha” conduzia uma motocicleta pela Rua Cunha Vasconcelos e, em dado momento, o motorista de um carro que trafegava pela Monsenhor Távora não obedeceu a sinalização e invadiu a preferencial provocando o acidente. Além da imprudência, ele não teria prestado socorro à vítima.

Em razão da batida violenta, “Keninha” sofreu fratura na perna e um ferimento gravíssimo no pé esquerdo. Minutos depois, ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital João Câncio Fernandes. Dada a gravidade dos ferimentos, foi transferido para Rio Branco.

Segundo confirmação dos familiares, ele passou por uma cirurgia em Rio Branco e no presente momento está internado no leito. “Graças a Deus, não foi preciso amputar o pé. Agora, temos que torcer para não infeccionar”, comentou um de seus familiares.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e conseguiu localizar o motorista. As devidas providências foram tomadas e, de agora em diante, o motorista deverá responder judicialmente.

“Keninha” é bastante conhecido em Sena Madureira. Ele é tido como um dos melhores jogadores do município tanto no futsal quanto no futebol de campo.