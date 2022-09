Ações educativas marcam Semana Nacional do Trânsito na capital do Acre

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBtrans), participa da Semana Nacional de Trânsito, comemorada entre os dias 18 e 25 de setembro.

Em Rio Branco, durante toda a semana, campanhas educativas são promovidas nas ruas da cidade. Nesta sexta-feira (23) se comemora, também, o Dia do Agente de Trânsito.

O superintendente do Rbtrans, Benício Dias, aproveitou a data para distribuir panfletos educativos no centro da capital acreana. “A gente deixa claro que a gestão do prefeito Tião Bocalom sempre optou pela orientação, para diminuir sempre a multa, que o nosso objetivo não é multar. A multa é o extremo. Então, nós queremos orientar.”

A cada parada no semáforo, os motoristas são alertados quanto a importância do uso do cinto de segurança, da revisão periódica em seus veículos, respeitar os limites de velocidade e não mexer no celular enquanto dirige. Mas, mesmo diante das autoridades de trânsito, alguns ainda desrespeitam essas regras.

O condutor Fábio Viana garantiu que os motoristas ouvidos pela reportagem aprovam essa iniciativa da prefeitura. “Têm muitas pessoas que dirigem e não tem uma certa experiência no trânsito, e é sempre bom ter alguém para estar orientando.”

O diretor de trânsito do Rbtrans, João Marcos Luz, informou que 90% dos acidentes de trânsito ocorrem por imprudência do motorista. Ele pede mais atenção, principalmente aos condutores de motos.

“Nós estamos muito preocupados com os motoqueiros. Muitos acidentes com motos subindo em cima das calçadas, invadindo sinal vermelho, faixa de pedestre… nós estamos fazendo mais uma blitz educativa, tentando conscientizar”, concluiu.