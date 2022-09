Acre criou mais de 800 novos postos de trabalho em um mês, diz Caged

De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta semana, foram criados 858 novos postos de emprego formal no Acre durante o mês de agosto.

Ao todo, durante o período, 4.459 pessoas foram admitidas e outras 3.601 foram desligadas de seus postos.

Se comparado com agosto do ano passado, o aumento no número de novos postos foi expressivo. No período anterior, o Acre registrou 375. A variação foi de 129%.

Os setores de serviço, construção civil e comércio foram os que mais empregaram, respectivamente.

Pessoas entre 18 e 24 anos com ensino médio completo foram as que mais ocuparam as vagas. Do total de 858 novos postos, 529 foram ocupados por homens e 329 por mulheres.