Acre é estado da Amazônia Legal onde há mais eleitores jovens

O eleitorado da Amazônia Legal, região que reúne nove estados —Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins—, com 59% (mais de 5 milhões de km²) da área total do Brasil, representa apenas 12,3% dos votos do país, mas tem decisão que pode impactar todo o mundo: escolhe gestores nos âmbitos dos estados de mais da metade do território do país, onde se concentra a maior floresta tropical do mundo.

A maior parte do eleitorado nessa região é feminino e jovem. O que se observa é uma proporção maior de pessoas de 16 a 34 anos. Em toda a Amazônia o percentual de eleitores nessa faixa etária é de 37,8%.

O Acre concentra uma parcela maior em pelo menos 4 municípios que estão no top cinco entre os que tem maioria jovem: em Porto Walter, 55,1% dos eleitores são pessoas entre 18 e 35 anos, se destacando como o município com maior poder de decisão na mão dos jovens. Em seguida vem Jordão, com 54,4%, Marechal Thaumaturgo com 53,9%. O município roraimense de Nomardia aparece em quarto lugar entre os municípios da Amazônia Legal com maior eleitorado jovem: 53,1% e em quinto lugar Santa Rosa do Purus, no Acre, com 52,6%, segundo dados divulgados pelo projeto Planeta em Transe, da Folha de S.Paulo.

É importante destacar nesse ponto que a legislação e a implementação de medidas para o cuidado e preservação do bioma não são responsabilidade apenas da União, também de estados e municípios, além do papel dos senadores e deputados federais que representaram os estados no Congresso, votando as leis oriundas do Governo Federal.