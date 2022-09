Acre é o 4ª estado menos competitivo do Brasil, mas avança duas posições em um ano

O Centro de Liderança Pública (CLP) e a consultoria Tendências divulgaram um ranking nesta terça-feira (13), que aponta o Acre entre os estados menos competitivos do Brasil. São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Distrito Federal e Mato Grosso são as cinco unidades da federação com maior competitividade, enquanto Pará, Acre, Piauí, Maranhão e Amapá apresentam a menor.

O levantamento mostra o desempenho dos estados em indicadores das áreas de educação, infraestrutura, sustentabilidade ambiental e social, segurança pública, inovação, eficiência da máquina pública, capital humano e potencial de mercado.

Apesar do Acre aparecer entre os menos competitivos, ocupando o 24º lugar do ranking de competitividade, o estado subiu duas posições em um ano, quando em 2021 ocupava o 26º lugar. Na colocação geral na região Norte, o Acre está em 6º lugar, mantendo a posição do ano anterior.

Dentre os potenciais do Estado, na segurança pública o Acre ocupa o 7º lugar; com potencial de mercado, o Acre ocupa o 9º lugar; com capital humano, o estado está em 18º no ranking; na educação, eficiência da máquina pública e solidez fiscal o estado ocupa o 21º em cada potência. Dentre esses, apenas capital humano e solidez fiscal desceram no ranking comparado a 2021.

Nos desafios do estado, o Acre ocupa o 27º lugar em sustentabilidade ambiental, 26º lugar em infraestrutura e também em inovação, já a sustentabilidade social marca o 24º lugar. Dentre esses itens, sustentabilidade ambiental e inovação desceram no ranking, já a infraestrutura manteve a mesma posição.