Acre é um dos 12 estados onde eleições devem ser decididas no primeiro turno, diz site

Uma reportagem publicada neste sábado (10), pelo site Valor Econômico, afirma que o Acre é um dos 12 estados onde as eleições estaduais podem ser definidas em primeiro turno. A matéria é baseada nas pesquisas Datafolha e Ipec realizadas nas últimas duas semanas que colocam Gladson Cameli (Progressistas) como um dos dez governadores que concorrem à reeleição e não precisarão ir para o segundo turno.

Na pesquisa do Ipec divulgada no final de agosto pela Rede Amazônica Acre, apontou o candidato do Progressista liderando a disputa com 51% das intenções de voto dos acreanos. Jorge Viana (PT) vem em segundo com 27%, seguido de Mara Rocha (MDB) – 6% Petecão (PSD) – 5% Marcio Bittar (União Brasil) – 2% Professor Nilson (Psol) – 1% Branco/nulo – 4% e Não sabe/não respondeu – 3%. O nome do candidato David Hall (Agir) é mencionado, mas não atinge 1% das intenções de votos.

Veja matéria completa AQUI.