Acre está entre os estados com menor número de internação por trombose venosa

A trombose venosa, que ocorre quando há formação de coágulos de sangue nas paredes internas da veias, foi a causa da internação de 113 pessoas por dia, em média, no Brasil, segundo um levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV), com base nos dados do Datasus, do Ministério da Saúde.

De acordo com o estudo, o Acre está entre os estados com números menos expressivos, com 942 internações, os outros estados com menor número no Brasil foram Amapá, com 194 e Roraima com 426. Já os estados com maiores números foram São Paulo, com 118.960, Minas Gerais com 69.164, Paraná com 39.426 e Rio Grande do Sul, com 36.964.

Entre o período de janeiro de 2012 e maio de 2022, 425.404 brasileiros foram hospitalizados por trombose venosa. Do total de atendimentos, 394.254, equivalente a 92,7%, ocorreram em caráter de urgência e 31.150 foram eletivos.

Em 2020 e 2021, os primeiros anos da pandemia de Covid-19, registraram números menores nas internações, com percentual de urgência maior, visto que muitos procedimentos de saúde foram adiados por causa da pandemia. Das 38.989 hospitalizações em 2020, 2.152 foram eletivas e 36.837 urgentes, o que equivale a 94,5%. No ano seguinte, do total de 38.567 internações, 94,7% foram emergenciais.

Sintomas

Os sintomas de trombose, quando há, são manchas arroxeadas ou avermelhadas nos locais afetados, sensação de desconforto, dor contínua que pode melhorar com repouso, pontada atrás do joelho, inchaço nas pernas, além de câimbras que duram dois ou três dias. A prática de exercícios físicos, alimentação saudável e o controle do peso corporal ajudam a evitar a doença.