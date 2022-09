Acre está entre os estados onde a segurança é mais crítica no primeiro turno das eleições

Como um dos estados em que a segurança é mais crítica no primeiro turno das eleições, o Acre receberá militares que atuarão no reforço da segurança do dia 2 de outubro.

Juntamente com o Acre, foram concedidos pedidos dos TREs do Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Piauí e Tocantins. Entre as solicitações estão apoio logístico inclusive em terras indígenas.

A autorização foi feita pelo chefe do TSE, ministro Alexandre de Moraes. No total, serão enviados militares a 561 localidades de 11 estados que precisarão de reformo na segurança durante o primeiro turno das eleições.